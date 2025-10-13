ОПЕК+ сохранил прогноз по росту спроса на нефть на 1,3 млн баррелей в сутки

Альянс ОПЕК+ сохранил прошлогодний прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2025 году. Он останется на уровне 1,3 млн баррелей в сутки. Ежедневный спрос достигнет 105,14 млн б/с. при прошлогоднем показателе в 103,84 млн б/с., следует из опубликованного октябрьского отчета ОПЕК+.

В этом году прогнозируется рост спроса на авиакеросин примерно на 380 тыс. б/с. в годовом исчислении. Ожидается также рост спроса на дизельное топливо на 300 тыс. б/с., а на бензин – примерно на 280 тыс. б/с.

В сентябре страны ОПЕК+ увеличили добычу нефти на 540 тыс. б/с, однако остались на 334 тыс. б/с ниже плана. В августе Россия, согласно отчету, добыла на 86 тыс. б/с. меньше разрешенного уровня. О таком результате также говорил вице-премьер России Александр Новак. Он отмечал, что страна стремится постепенно наращивать добычу нефти вместе с другими участниками ОПЕК+.

ОПЕК+ в ноябре увеличит добычу на 137 тыс. б/с. — с 9,49 млн до 9,53 млн б/с. Альянс сохраняет курс на возвращение к 1,65 млн б/с. добровольных ограничений в течение года. Эксперты считают, что рост добычи может усилить конкуренцию на азиатских рынках, но на котировки это существенно не повлияет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дебаты по квотам».