«Стать коммерсантом»

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает о станции Росгидромета «Восток» в Центральной Антарктиде.

На полюсе холода Земли, на ледниковом плато Антарктиды, в тысячах километров от цивилизации, спряталась российская станция Росгидромета «Восток». Условия там без преувеличения экстремальные. Настоящее высокогорье — почти 3,5 тыс. м над уровнем океана. Низкое содержание кислорода, сухой воздух и жесткое ультрафиолетовое излучение. И именно здесь в 1957 году советские ученые заложили исследовательскую базу.

Со дня открытия станция пережила три реконструкции и три консервации. А в прошлом году был открыт современный зимовочный комплекс. Это модуль из пяти блоков, рассчитанный на 35 человек во время летних работ и 15 человек в зимовку. Со стороны он похож на космический. И, по сути, таким и является. Внутри — современные лаборатории, медицинский центр с операционной и барокамерой, инженерные блоки и, конечно, комнаты для полярников, кают-компания, кинозал, спортзал и даже сауна. Станция Росгидромета защищена от нештатных ситуаций и обеспечена интернетом, поэтому ученые всегда на связи с домом. Сам комплекс обшит специальным утеплителем толщиной почти в метр. Благодаря этому, даже если снаружи будет -80°C, внутри температура не опустится ниже +25°C.

Новый зимовочный комплекс «Востока» в Антарктиде строили почти пять лет. И это рекордные темпы, учитывая экстремальные температуры и удаленность станции в полторы тысячи километров от морского берега.

«Восток» — единственная российская станция в Центральной Антарктиде, это, прежде всего, база для крупных научных проектов по исследованию палеоклимата Земли. Там уже оборудован новый метеорологический комплекс, на новое место переносится пункт геомагнитных наблюдений. Будет проводиться мониторинг УФ-индекса, сбор и исследование космической пыли. Кроме этого, полярники выращивают на полюсе холода арбузы! На станции построен фитотехнический комплекс для испытаний современных методов круглосуточной культивации растений. Эти исследования будут важны для будущих космических миссий. Прямо сейчас ученые пытаются вырастить лесные ягоды. Ведь если земляника прорастет в Антарктиде, то и на Марсе когда-нибудь сможет.