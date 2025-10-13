Фадеев: автомобилисты с номерами без флагов показывают пренебрежение к государству

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился в МВД с просьбой отреагировать на «участившуюся практику», когда автомобилисты получают номера без российского флага. По его словам, это «явно не вопрос эстетики», и такие владельцы показывают пренебрежение к государству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«То ли владелец автомобиля так показывает свое пренебрежение к российскому государству, отрицает светскую власть, то ли он призывает к сепаратизму или чему-то подобному. В любом случае — это повод обратить на таких граждан внимание»,— заявил господин Фадеев.

При регистрации автомобиля в ГИБДД автовладелец может выбрать, как получить госномер. Это можно сделать сразу в подразделении или напечатать в частной фирме, имеющей на это разрешение Госавтоинспекции. В первом случае выдается номер с триколором в углу, во втором гражданин раньше мог выбрать формат номера и без изображения государственного флага. С 1 января 2025 года эта опция исчезла в связи со вступлением в силу новой редакции стандарта 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств».

Господин Фадеев считает, что МВД должно обязать владельцев автомобилей поменять текущие номера без флага на соответствующие действующему стандарту. Сделать это они должны в течение года, указал глава совета.

Подробнее — в материале «Ъ» «Водителей поставят под триколор».

Полина Мотызлевская