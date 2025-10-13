Глава польской спецслужбы: российский теневой флот используется для запуска БПЛА

Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич заявил, что, по его сведениям, Россия использует суда так называемого теневого флота для запуска беспилотников в воздушном пространстве ЕС. Он заявил об этом в интервью Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич (в центре)

Фото: Artur Widak / NurPhoto / Getty Images Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич (в центре)

Фото: Artur Widak / NurPhoto / Getty Images

По словам господина Ценцкевича, доказательствами использования судов для запуска БПЛА в последнее время обменивались спецслужбы Польши, Дании, Германии и Норвегии. «Они подтверждают, что теневой флот, часто состоящий из очень старых российских танкеров, которые использовались для контрабанды нефти, также использовался Россией для запуска беспилотников»,— сказал он.

Господин Ценцкевич также заявил, что российские спецслужбы используют криптовалюту для выплат действующим в Европе диверсантам, чтобы помешать европейским властям отслеживать эти трансакции. По его словам, в частности, так оплачивалась «сеть агентов ГРУ», которую поляки якобы раскрыли в 2023 году.

В этом же интервью господин Ценцкевич заявил, что «Польша находится в состоянии войны (с Россией.— “Ъ”)».

Господин Ценцкевич, напоминает FT, является назначенцем ультраправого президента страны Кароля Навроцкого, сторонника движения MAGA в США и откровенного противника нынешнего премьер-министра страны Дональда Туска. Сейчас в отношении главы Бюро национальной безопасности Польши ведется расследование: его подозревают в сливе секретной информации для того, чтобы подорвать правительство господина Туска.