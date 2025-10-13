Глава Бюро нацбезопасности Польши Ценцкевич: Варшава ведет войну с Москвой

Польша находится в состоянии военного конфликта с Россией. Такую оценку отношениям двух стран дал глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич.

«Если посмотреть на киберпространство, Польша сейчас находится в состоянии войны (с Россией.—"Ъ") , это больше не состояние угрозы»,— сказал Славомир Ценцкевич в интервью Financial Times.

Глава BBN добавил, что «гибридные атаки» в странах ЕС, среди которых можно вспомнить вторжения беспилотников в их воздушное пространство и попытки взлома систем водоснабжения, устраивали диверсанты. Им, по словам господина Ценцкевича, платили криптовалютой, что позволяло скрывать финансовые потоки от спецслужб. В качестве примера он привел «сеть агентов ГРУ», раскрытую в 2023 году.

Тогда на польской территории были арестованы более десяти белорусов и украинцев по подозрению в шпионаже в пользу России. Белорусский президент Александр Лукашенко, в свою очередь, говорил, что Польша арестовывает граждан по делу о шпионаже, чтобы потом обменять их на «кого-то» в России или Белоруссии.