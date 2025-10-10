В Ярославской области вырастут налоги на землю и имущество

В Ярославской области планируется пересмотр налоговых ставок на земельный налог и налог на имущество в муниципальных округах. Об этом сообщили в правительстве региона.

Ставки налогов будут приведены в соответствие с предельными значениями, установленными Налоговым кодексом. В округах с пониженными ставками налоги увеличатся, а в тех, где ставки уже максимальны, изменений не будет. Конкретные данные по ставкам в региональном правительстве не привели.

Как сообщили в правительстве, дополнительные доходы от этих изменений будут направлены на финансирование социальных программ. Все существующие социальные льготы по местным налогам сохраняются. Герои Советского Союза, Герои России, инвалиды, ветераны боевых действий и многодетные семьи освобождены от уплаты налогов на сумму от 50 до 100%.

«Также сохраняются налоговые льготы инвестиционного характера, они направлены на поддержку резидентов территории опережающего развития, участников инвестиционных проектов, осуществляющих деятельность на указанных территориях, и представлены в Ярославле, Ростовском, Гаврилов-Ямском и Тутаевском округах», — сообщили в правительстве Ярославской области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в сентябре 2025 года вырос дефицит регионального бюджета за счет роста расходов и падения доходов.