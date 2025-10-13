Несанкционированные работы вблизи ЛЭП почти 50 раз лишили тюменцев света с начала года

«Россети Тюмень» зафиксировали рост числа нарушений в энергосистеме Тюменской области по вине сторонних лиц. За девять месяцев 2025 года несанкционированная работа строительной, специальной и иной техники в охранных зонах ЛЭП стала причиной повреждений энергообъектов 48 раз. Суммарно 45 населенных пунктов региона и два микрорайона Тюмени лишались света из-за халатности и незаконной работы физических лиц и организаций.

Повреждения воздушных и подземных ЛЭП сторонней техникой стали одной из самых частых причин нарушения электроснабжения потребителей. Благодаря мастерству и круглосуточной работе оперативного персонала «Россети Тюмень» среднее время восстановления подачи света в подобных случаях укладывается в нормативы. Так, порядка двух часов потребовалось двум бригадам для возобновления подачи электричества жителям поселка Андреевский и СНТ «Серебряный бор», когда 25 сентября спецтехника повредила там воздушную ЛЭП.

Самый масштабный инцидент этого года произошел в Тюменском районе 26 июля. Крупногабаритная техника сторонней организации при проведении земляных работ в охранной зоне ЛЭП повредила воздушную линию 10 кВ, из-за чего без света остались более семи тысяч жителей населенных пунктов Богандинский, Аманадское и Марай. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение жителей и социально значимых объектов.

По всем установленным фактам компания направляет информацию в правоохранительные органы и Ростехнадзор, чтобы виновных привлекли к ответственности. Энергетики напоминают, что в охранных зонах ЛЭП запрещены любые виды работ без согласования с электросетевой компанией. Кроме повреждения энергообъектов и перебоев с электричеством, несанкционированные действия вблизи ЛЭП могут быть опасны для здоровья и жизни нарушителей.

«Россети Тюмень» призывают водителей крупногабаритного транспорта и машинистов спецтехники быть предельно внимательными на дороге и во время производства работ, выполнять требования знаков безопасности и проявлять максимальную осторожность вблизи линий электропередачи. О фактах нарушения электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов необходимо сообщать по телефону единой горячей линии 8-800-220-0-220 и короткому номеру 220 (для мобильных устройств).

АО «Россети Тюмень»