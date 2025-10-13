В Екатеринбурге подростки взорвали страйкбольную гранату в супермаркете

В Екатеринбурге несовершеннолетние забросили страйкбольную гранату в магазин «Магнит» на Щорса, 105 и устроили взрыв, сообщил портал Е1.

По данным портала, накануне двое подростков забежали в магазин и бросили в кассу самообслуживания светошумовую гранату. Она взорвалась и напугала посетителей. По предварительным данным, пострадавших нет.

В пресс-службе УМВД «Ъ-Урал» подтвердили факт инцидента. Сообщение зарегистрировано в отделе полиции №12.

«Сотрудники территориального ОВД выезжали на место происшествия, произведен осмотр, изъяты записи камер наблюдения. Служба ПДН устанавливает личности несовершеннолетних, причастных к хулиганским действиям в торговой точке»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

По факту случившегося проводится проверка.

Полина Бабинцева