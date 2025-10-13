Минстрой России выделил еще 13 млрд рублей потерявшим жилье курянам

13 октября должно быть подписано распоряжение Министерства строительства России о выделении 13 млрд руб. для выплат жителям приграничных районов Курской области, которые потеряли жилье из-за атак ВСУ. Об этом на заседании регионального правительства рассказал врио заместителя губернатора Артем Демидов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сумма предназначена для выплат 1932 семьям, которые лишились 126,7 тыс. кв. м жилья. Как сообщил господин Демидов, параллельно идет согласование нового перечня на 174 утраченных помещения.

«Также ведем сбор и анализ данных для составления еще одного перечня, который направим в Росреестр и дальше — в Минстрой России»,— отметил вице-губернатор.

С 2024 года жителям Курской области, потерявшим жилье из-за атак ВСУ, выделяются жилищные сертификаты. С начала сентября вынужденные переселенцы из курского приграничья могут потратить средства сертификата не только на покупку жилья, но и на строительство дома хозспособом.

Юрий Голубь