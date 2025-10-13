Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минстрой России выделил еще 13 млрд рублей потерявшим жилье курянам

Курская область получит ещё 13 млрд рублей на жилищные сертификаты

13 октября должно быть подписано распоряжение Министерства строительства России о выделении 13 млрд руб. для выплат жителям приграничных районов Курской области, которые потеряли жилье из-за атак ВСУ. Об этом на заседании регионального правительства рассказал врио заместителя губернатора Артем Демидов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сумма предназначена для выплат 1932 семьям, которые лишились 126,7 тыс. кв. м жилья. Как сообщил господин Демидов, параллельно идет согласование нового перечня на 174 утраченных помещения.

«Также ведем сбор и анализ данных для составления еще одного перечня, который направим в Росреестр и дальше — в Минстрой России»,— отметил вице-губернатор.

С 2024 года жителям Курской области, потерявшим жилье из-за атак ВСУ, выделяются жилищные сертификаты. С начала сентября вынужденные переселенцы из курского приграничья могут потратить средства сертификата не только на покупку жилья, но и на строительство дома хозспособом.

Юрий Голубь