Курские переселенцы смогут построить дом хозспособом за счет сертификата

Вынужденные переселенцы из курского приграничья теперь могут потратить средства сертификата на строительство дома хозспособом — об изменениях в постановлении областного правительства рассказал на заседании этого органа врио губернатора Александр Хинштейн.

По словам главы региона, решение было принято в ответ на просьбы переселенцев. Кроме того, они могут использовать сертификат, чтобы заключить договор подряда на строительство дома или купить готовое жилье.

Одновременно Александр Хинштейн сообщил, что подписано распоряжение правительства России о выделении региону 9,9 млрд руб. для выдачи 1 466 сертификатов.

Юрий Голубь