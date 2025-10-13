Лещенко выступит перед началом матча Россия—Боливия с песней в честь Симоняна

Лев Лещенко исполнит песню «Я люблю тебя, жизнь» перед товарищеским матчей между сборными России и Боливии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Выступление будет посвящено легенде отечественного футбола Никите Павловичу Симоняну, которому 12 октября исполнилось 99 лет», — говорится в релизе. В составе сборной СССР Никита Симонян стал олимпийским чемпионом 1956 года. Также он является лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака» — 160 голов. Вместе со столичным клубом господин Симонян четыре раза выигрывал чемпионат страны. В качестве тренера он возглавлял «Спартак», ереванский «Арарат» и сборную СССР. На данный момент Никита Симонян занимает пост первого вице-президента РФС.

Матч между сборными России и Боливии пройдет 14 октября на «ВТБ Арене» в Москве.

Таисия Орлова