Трамп предложил создать «Совет мира» для восстановления и обустройства Газы

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время палестинцам и региональным партнерам необходимо сосредоточиться на постконфликтном восстановлении Газы. Со своей стороны США помогут с восстановлением, заверил американский лидер, призвав при этом другие государства присоединиться к его планам. Такую группу партнеров господин Трамп предложил назвать «Советом мира».

«Я намереваюсь выступить партнером в этом деле. Мы собираемся помочь»,— сказал господин Трамп.

По словам Дональда Трампа, сейчас международным партнерам необходимо сосредоточиться не на строительстве крепостей, а на строительстве инфраструктуры в Газе, а вместо поставок оружия организовать поставки продукции и технологий.

Сегодня глава Белого дома прибыл в Израиль, чтобы выступить в парламенте по случаю достижения соглашения между «Хамасом» и Израилем. Он стал первым с 2008 года действующим американским президентом после Джорджа Буша-младшего, который выступает в Кнессете.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа. 13 октября «Хамас» должен вернуть израильской стороне 20 живых заложников. В ответ Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы, арестованных после начала военных действий в октябре 2023 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Это шоу Трампа».

Анастасия Домбицкая