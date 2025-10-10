Первый в России региональный Дом писателя открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 10 октября открыли первый в России региональный Дом писателя. По данным областного правительства, он разместился в Доме Щелокова на улице Варварской, 8з. Это здание на безвозмездной основе власти передали региональному отделению Союза писателей России.

В 1996 году здание сильно пострадало от пожара и постепенно разрушалось почти 25 лет. «Я помню, как этот дом выглядел до 2021 года, пока мы не провели реставрацию экстерьера. Зданию уже 200 лет, но до сих пор не было гармоничного решения, которое позволило бы возобновить его использование»,— отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он напомнил, что недалеко от Дома писателя расположены библиотека имени Ленина, центр консервации и реставрации рукописей, Школа креативных индустрий, художественное и театральное училища. «Теперь эта территория стала настоящим креативным, культурным и литературным кластером»,— отметил глава региона.

На первом этаже Дома писателя будут проходить творческие встречи, презентации, семинары, школы писательского мастерства и другие мероприятия. Здесь же разместится библиотека нижегородских авторов. На втором этаже расположится выставочное пространство, первой экспозицией в стенах которого станет планшетная выставка. Также в здании появятся несколько кабинетов, где будут работать писательские резиденции.

Присутствующий на открытии помощник президента РФ Владимир Мединский выразил уверенность, что Дом писателя будет местом встреч и «творческого писательского бурления». «Новое руководство нижегородского отделения Союза писателей вдохнет жизнь в эту работу, а мы будем всячески помогать и ждать новых интересных книг, сценариев, пьес — всего того, что является главным результатом работы со словом»,— отметил господин Мединский.

Недавно избранный руководитель областного отделения Союза писателей Захар Прилепин поблагодарил губернатора за «огромный аванс»: «Здесь обязательно должна происходить литературная работа, потому что мы находимся в центре культурной жизни Нижнего Новгорода. Не чаял дожить до этого, думал, что литература никогда не вернется в центр города, в центр жизни, в центр метафизики. Но нам для этого предоставили все возможности. Такой подарок требует очень большой самоотдачи, этим и будем заниматься».

Андрей Репин