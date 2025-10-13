В Татарстане молодые родители смогут бесплатно воспользоваться услугами няни

С 1 ноября в Татарстане начнет действовать новая мера поддержки для молодых семей — родители детей от шести месяцев до трех лет смогут бесплатно получить помощь няни. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Бесплатная «социальная няня» положена семьям, где оба родителя не старше 30 лет и один из них обучается в вузе. При этом ребенок не должен посещать детский сад. Еще одно обязательное условие — наличие у семьи российского гражданства и постоянной или временной регистрации в Татарстане. Кроме того, у родителей не должно быть долгов по налогам и страховым взносам.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на 33% увеличивается интерес к услугам нянь и сиделок.

Анна Кайдалова