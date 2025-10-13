В Москве арестовали трейдера за финансирование терроризма

Суд арестовал трейдера одной из инвестиционных компаний по обвинению в финансировании терроризма. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документы инстанции. Имя фигуранта не разглашается.

Следствие настаивало на аресте, так как обвиняемый профессионально разбирался в информационных технологиях. Правоохранители опасались, что злоумышленник может помешать работе СКР на стадии предварительного следствия. По вменяемой статье (ч. 1.1 ст. 205.1 УК) трейдеру грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Адвокат просил избрать подзащитному домашний арест. По мнению защиты, в действиях арестованного нет состава преступления. Агентство отметило, что фигурант совершал преступления по месту жительства.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщала сегодня о задержании москвича по обвинению в финансировании терроризма. По версии следствия, злоумышленник перевел в криптовалюте 60 тыс. руб. журналисту Аркадию Бабченко (признан в России иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов). Последний собирает деньги для ВСУ.

Никита Черненко