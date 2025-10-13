В Татарстане упростят трудоустройство на муниципальную службу ветеранам СВО

С 14 октября в Татарстане вступает в силу закон, упрощающий требования к кандидатам на работу в органах местного самоуправления в сельских поселениях. Об этом сообщила пресс-служба Государственного Совета Татарстана.

Теперь для работы на руководящих должностях в сельской администрации будет достаточно среднего профессионального образования. Также уменьшены требования к опыту — достаточно одного-двух лет стажа.

По словам Эдуарда Шарафиева, депутата Госсовета Татарстана, участвовавшего в специальной военной операции, изменения направлены на то, чтобы упростить трудоустройство участников СВО. Он отметил, что такие люди обладают ответственностью, умением принимать решения и опытом работы в сложных условиях — именно эти качества важны для руководителей на местах. Недостающие знания, по его словам, можно получить в процессе повышения квалификации.

Господин Шарафиев также подчеркнул, что нововведения помогут привлечь в органы местного самоуправления новых людей, в том числе участников программы «Батырлар. Герои Татарстана», которые уже проходят подготовку для будущей работы в управлении.

Ранее сообщалось, что в рамках программы «Батырлар. Герои Татарстана» 45 участников СВО получили возможность построить карьеру в госуправлении, 11 из них не имеют высшего образования.

Анна Кайдалова