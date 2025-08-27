В Татарстане ветеранам СВО упростят трудоустройство на муниципальную службу

В Татарстане экспертный совет межведомственного координационного комитета по правовым вопросам одобрил законопроект о снижении квалификационных требований для ветеранов и участников СВО при трудоустройстве на муниципальную службу. Об этом сообщает пресс-служба Минюста республики.

Документ предусматривает изменения в статью 8 Кодекса Татарстана о муниципальной службе. Для замещения высших должностей будет достаточно стажа муниципальной службы не менее года либо стажа работы по специальности не менее двух лет. Для главных должностей требования снижены до одного года стажа муниципальной или профильной работы.

Кандидаты на должности в сельских поселениях смогут иметь среднее профессиональное образование вместо обязательного высшего. Инициатива связана с программой «Батырлар. Герои Татарстана», в рамках которой 45 участников СВО получили возможность построить карьеру в госуправлении. Отмечается, что 11 из них не имеют высшего образования.

По словам министра юстиции Татарстана Рустема Загидуллина, законопроект поможет привлечь кадры на поселенческий уровень, где наблюдается дефицит квалифицированных специалистов. Документ готовится к внесению в Кабинет министров для дальнейшего направления в Госсовет республики.

Ранее в Чувашии участника СВО Руслана Валиуллина назначили помощником главы республики. Он будет курировать вопросы поддержки участников СВО и ветеранов боевых действий в рамках программы «Время СВОих» — регионального аналога федеральной программы «Время героев».

Анар Зейналов