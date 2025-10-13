Трамп пошутил, что не знал о некотором оружии США, которое запрашивал Израиль

Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском Кнессете по случаю заключения мирного соглашения между Израилем и «Хамасом», пошутил о военном партнерстве своей администрации с руководством Израиля. Американский лидер заявил, что «даже никогда не слышал» о некоторых видах американского оружия, которые запрашивал у него Биньямин Нетаньяху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Vucci, Pool / AP Фото: Evan Vucci, Pool / AP

«Биби (Биньямин Нетаньяху. — "Ъ") приходил так много раз. Можешь дать нам это оружие? А то? А то? О некоторых я даже не слышал, пусть я, возможно, их и произвожу»,— пошутил американский лидер.

Сегодня глава Белого дома прибыл в Израиль, чтобы выступить в парламенте по случаю достижения соглашения между «Хамасом» и Израилем. Он стал первым с 2008 года действующим американским президентом после Джорджа Буша-младшего, который выступает в Кнессете.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа. 13 октября «Хамас» должен вернуть израильской стороне 20 живых заложников. В ответ Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы, арестованных после начала военных действий в октябре 2023 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Это шоу Трампа».

Анастасия Домбицкая