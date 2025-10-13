Reuters: Россия в сентябре сократила морской экспорт нефтепродуктов на 17,1%

По итогам сентября экспорт Россией нефтепродуктов через свои морские порты достиг 7,58 млн тонн. Это на 17,1% меньше относительно августа и на 17,8% в годовом выражении, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, экспорт сократился на фоне снижения производства топлива из-за внеплановых ремонтов НПЗ.

В прошлом месяце экспорт нефтепродуктов через балтийские порты Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург и Усть-Луга снизился на 15,4% в месячном выражении, до 4,36 млн тонн. Порты Азовского и Черного морей сократили экспорт на 23,2%, до 2,52 млн тонн, дальневосточные порты — на 1,5%, до 661,3 тыс. тонн. Отгрузки топлива через арктические порты Архангельск и Мурманск выросли на 1,8% к августу, до 30,2 тыс. тонн.

В первой половине сентября ремонты на НПЗ и транспортной инфраструктуре привели к падению морских поставок нефтепродуктов из России на 18% год к году. Снижение экспорта повлияло на ставки фрахта. Аналитики допускают, что перебои в работе заводов могут вызвать увеличение экспорта сырой нефти.

