В Энгельсе экс-директор МКУ «Городское хозяйство» получил три года колонии

В Энгельсе Саратовской области суд вынес приговор в отношении 58-летнего бывшего директора МКУ «Городское хозяйство» Геннадия Шонии по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, с апреля 2016 года по июль 2022 года Геннадий Шония заключал гражданско-правовые договоры с аффилированной организацией ООО «Бегония», зарегистрированной на родственницу. В рамках подписанных документов предстояло выполнить работы по выращиванию цветов, обустройству цветников и высадке рассады в Энгельсском районе. Всем этим фактически занимались работники МКУ «Городское хозяйство».

Геннадий Шония причинил ущерб муниципальному образованию в размере свыше 17 млн руб. По решению суда он получил три года исправительной колонии общего режима. В течение двух лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг по благоустройству ландшафта.

Павел Фролов