Трамп назвал Нетаньяху «не самым простым парнем»

Президент США Дональд Трамп, впервые выступая в израильском парламенте, пошутил о непростом характере премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yossi Zeliger ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Фото: Yossi Zeliger ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Он не самый простой парень, с ним не так просто поладить-- сказал господин Трамп. — Но этим он и хорош».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей приветственной речи назвал господина Трампа «лучшим другом» Израиля за всю историю отношений с США и поблагодарил его за содействие в освобождении всех израильских заложников.

Сегодня глава Белого дома прибыл в Израиль, чтобы выступить в парламенте по случаю достижения соглашения между «Хамасом» и Израилем. Он стал первым с 2008 года действующим американским президентом после Джорджа Буша, который выступает в Кнессете.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа. 13 октября «Хамас» должен вернуть израильской стороне 20 живых заложников. В ответ Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы, арестованных после начала военных действий в октябре 2023 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Это шоу Трампа».

Анастасия Домбицкая