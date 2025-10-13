Гладков: 4,6 тысячи белгородцев получили 25,9 млрд рублей на новое жилье

В Белгородской области 4,6 тыс. пострадавших жителей получили 25,9 млрд руб. из федерального бюджета для решения жилищного вопроса. Государственную поддержку оказали тем, кто утратил жилье из-за обстрелов, и тем, кто не может жить дома из-за оперативной обстановки. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

За счет федеральных средств у 4,1 тыс. белгородцев получилось зарегистрировать право собственности на новое жилье взамен утраченного. Еще 151 гражданин оформляет право собственности, а для 320 пострадавших ведется подбор подходящего жилья.

«У нас уже фактически в готовое жилье переехали 3,9 тыс. собственников. Понимаем, что в стадии строительства по долевым договорам в МКД сейчас находятся еще 89 человек. Также строятся 119 домов индивидуальной застройки»,— сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В конце июня правительство РФ выделило региону еще 3,3 млрд руб. на новое жилье для пострадавших от обстрелов граждан.

