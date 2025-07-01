Гладков: более 3 млрд рублей направят на решение жилищного вопроса пострадавших белгородцев

Правительство РФ выделило 3,3 млрд руб. на обеспечение жильем граждан Белгородской области, чьи дома были разрушены в результате обстрелов со стороны ВСУ. Они поступят в регион в течение ближайших недель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе утреннего обращения в Telegram-канале.

Согласно данным областного правительства, в результате атак ВСУ полностью разрушено 598 частных домов. Деньги направят на владельцев этого жилья, а также отселенным граджанам.

«Правительство Российской Федерации выделило 3,3 млрд руб. жителям приграничья взамен утраченного жилья. Деньги будут перечислены жителям Краснояружского, Борисовского, Грайворонского, Белгородского, Шебекинского, Валуйского районов и округов. Их будем перечислять на открытые спецсчета пострадавшим семьям», — сообщил господин Гладков.

С 2023 года в Белгородской области реализуется поручение президента России Владимира Путина по обеспечению жильем граждан, пострадавших в результате обстрелов. С начала действия программы регион получил почти 23 млрд руб. федеральных средств. По данным облправительства, из более чем 5 тыс. собственников разрушенного жилья, 4 тыс. уже получили новые дома или квартиры (либо денежную компенсацию на приобретение жилья). Новый транш позволит продолжить решение жилищных вопросов в пострадавших районах.