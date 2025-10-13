Лукашенко: Оман даст Белоруссии землю под туристический кластер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Оман выделит стране землю под создание туристического кластера.

«Землю нам выделяют, чтобы мы там создали свой огромный туристический кластер. Чтобы люди могли летать не только в Турцию и Эмираты. <...> Они с удовольствием нас принимают. Порты, заводы — пожалуйста, берите, смешивайте калийные удобрения, производите новые там, продавайте»,— сказал господин Лукашенко (цитата по «БелТА»).

Президент добавил, что Оман также планирует построить на территории Белоруссии целлюлозно-картонный комбинат с инвестициями «под два миллиарда». 6 октября стороны подписали соответствующий меморандум.

7 октября Александр Лукашенко и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид подписали соглашение о взаимной отмене виз между странами. Граждане обеих стран — владельцы национальных паспортов, действительных не менее шести месяцев с даты въезда, — будут освобождены от необходимости получения виз для въезда, выезда и транзита.