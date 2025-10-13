Guardian: Земля достигла точки невозврата из-за гибели кораллов

Ученые заявили о прохождении Землей климатической «точки невозврата» из-за, вероятно, необратимой гибели коралловых рифов. Об этом свидетельствуют данные из доклада Global Tipping Points, с которым ознакомилась газета The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Loh / Reuters Фото: David Loh / Reuters

Исследование провел Университет Эксетера при финансировании фонда Джеффа Безоса, в нем участвовали 160 ученых из 23 стран. Помимо коралловых рифов, человечество также предупредили о других переломных моментах. Среди них — коллапс ключевых океанских течений, необратимое разрушение ледяных щитов Гренландии и Западной Антарктики и гибель амазонских лесов.

Для коралловых рифов, утверждают ученые, переломный момент произошел, когда глобальная температура выросла примерно на 1,2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Сейчас потепление достигло отметки в 1,4°C. Если в ближайшее десятилетие объем выбросов не сократится, температура поднимется на 1,5°C.

Глобальное обесцвечивание коралловых рифов началось по всему миру еще в январе 2023 года. Это четвертый и самый масштабный эпизод гибели кораллов, уточняют ученые, который затронул более 80% рифов в 80 странах.

Ведущий специалист по кораллам из Университета Квинсленда, профессор Питер Мамби не согласен с пессимистичными оценками доклада. По его словам, в мире наблюдается серьезный упадок рифов, но нельзя забывать и об их способности к адаптации. Господин Мамби рекомендовал продолжать борьбу с агрессивным изменением климата и при этом работать над защитой кораллов.