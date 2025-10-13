Нетаньяху: годы войны для Израиля закончены, дальше последуют годы мира

Последующие годы будут для Израиля годами мира, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в Кнессете по случаю выполнения первой части соглашения с «Хамасом» и визита в Израиль президента США Дональда Трампа.

«Последние два года были годами войны. Последующие годы будут годами мира»,— сказал господин Нетаньяху.

В своей речи израильский премьер процитировал Книгу Екклесиаста из состава еврейской Библии, проведя параллель между текстом и текущим историческим моментом.

Ранее Дональд Трамп прибыл в израильский парламент, где выступит сегодня с речью. Он стал первым с 2008 года действующим американским президентом после Джорджа Буша, который выступает в Кнессете.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа. 13 октября «Хамас» должен вернуть израильской стороне 20 живых заложников. В ответ Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы, арестованных после начала военных действий в октябре 2023 года.

Анастасия Домбицкая