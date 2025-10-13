Иск Генпрокуратуры о возврате земли в Ярославле передан в другой суд Москвы

Симоновский районный суд Москвы передал по подсудности рассмотрение иска Генеральной прокуратуры РФ о возврате земельного участка в 5,1 га в муниципальную собственность. Информация об этом содержится в карточке дела.

Как сообщил «Ъ-Ярославль» информированный источник, дело передано в Хамовнический суд Москвы по месту регистрации одного из ответчиков, Дмитрия Шлапака.

Заседание состоялось 10 октября. В его ходе было заявлено ходатайство о снятии ареста со счетов и имущества ответчиков. Указывалось, что арест мешает вести хозяйственную деятельность (в том числе строительство жилья). Однако суд его не удовлетворил. Также не была удовлетворена и просьба о передаче дела в Ярославль, где зарегистрированы другие ответчики.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ответчиками выступают зампред муниципалитета Ярославля Алексей Малютин, предприниматели Дмитрий Шлапак и Вячеслав Смирнов, ООО «Булат», генеральный директор ООО «Булат» Сергей Вятченков, ООО Специализированный застройщик «Минералы». Генпрокуратура считает, что земельный участок в районе «Сокол» был отчужден благодаря коррупционным действиям ранее занимавшего пост и.о. мэра Алексея Малютина. Сам господин Малютин факт коррупции отрицает.

Антон Голицын