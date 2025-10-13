Футболист «Зенита» Педро может перейти в саудовский «Аль-Ахли» за €55 млн

Саудовский футбольный клуб «Аль-Ахли» начал переговоры с петербургским «Зенитом» о трансфере бразильского вингера Педро. Об этом сообщает портал ESPN Brasil.

По данным источника, сумма перехода может составить €55 млн. Также отмечается, что саудовский клуб летом был готов заплатить за Педро около €40 млн, однако сделку не удалось завершить. Сейчас «Зенит» готов продать Педро и «использовать вырученные средства на приобретение талантливых игроков из Южной Америки». В случае перехода футболиста в «Аль-Ахли» бразильский клуб «Коринтиас», за который он выступал ранее, получит лишь 2,5% солидарных выплат от общей суммы потенциального трансфера.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего Педро в €12 млн. В 2023 году «Зенит» приобрел его за €9 млн. В составе петербургской команды он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Супекубка страны. Бразилец провел за клуб 68 матчей, забил девять голов и отметился десятью передачами. Контракт Педро с «Зенитом» рассчитан до 2028 года.

Таисия Орлова