Израиль внесет Трампа в список номинантов на Нобелевскую премию мира в 2026 году

Израиль внесет кандидатуру президента США Дональда Трампа в список номинантов на Нобелевскую премию мира в 2026 году. Об этом объявил председатель заседания в израильском парламенте, посвященного соглашению между Израилем и «Хамасом».

До начала заседания Дональд Трамп в разговоре с журналистами подтвердил, что война между Израилем и «Хамасом» окончена. Американский лидер также выразил уверенность, что «Хамас» выполнит план по разоружению.

10 октября вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа. Согласно договоренностям сторон, к утру 13 октября палестинское движение «Хамас» должно вернуть израильской стороне 48 живых или погибших заложников. В этот же день в Египте состоится саммит по прекращению войны в Газе. В нем примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент США Дональд Трамп. Израиль и «Хамас» заявляли, что на саммите присутствовать не будут.

Анастасия Домбицкая