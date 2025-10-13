КПРФ подготовила 102 предложения к бюджету Татарстана на 2026

Депутаты фракции КПРФ обсудили проект бюджета Татарстана на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов и подготовили 102 предложения, которые будут направлены Раису республики. Об этом сообщила пресс-служба Государственного Совета Татарстана.

Среди инициатив — пересмотр социальных льгот, увеличение поддержки населения на 10%, дополнительные выплаты молодым семьям из-за роста тарифов ЖКХ, а также оценка эффективности налоговых льгот для бизнеса.

Также депутаты обсудили строительство социальных объектов, в частности музейного комплекса памяти защитников Отечества в Нижнекамске для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Татарстан поступит 498 млрд рублей налоговых доходов.

Анна Кайдалова