Блогера Портнягина с женой просят приговорить к 5 годам колонии

Гособвинение запросило 5 лет колонии общего режима для блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина. Его обвиняют в легализации почти 64 млн руб. незаконных доходов. Кроме лишения свободы, прокурор просит назначить фигуранту штраф в 900 тыс. руб., сообщило ТАСС.

Аналогичный срок в колонии запрашивают для жены предпринимателя Екатерины Портнягиной, обвиняемой в отмывании свыше 30 млн руб. и даче взятки в размере 300 тыс. руб. Еще одного фигуранта дела — Алексея Николаева — обвинение просит посадить на два года.

По версии СКР, злоумышленники переводили на счета третьих лиц деньги, полученные преступным путем. Кроме того, супруги Портнягины с 2018 по 2020 год не заплатили 124 млн руб. налогов, из-за чего у них образовался долг 64 млн руб. Дело о неуплате налогов прекратили в апреле после оплаты всех задолженностей, пеней и штрафов.

Дмитрий Портнягин и Алексей Николаев признали вину по делу. Екатерина Портнягина вину признала частично. Защита настаивает, что ее участие в преступлении минимально и обвиняемая «просто согласовала перевод денежных средств».

Подробнее — в материале «Ъ» «Блогеру начислили на уголовное дело».

Никита Черненко