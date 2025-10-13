Российские силы ПВО за сутки сбили 344 беспилотника

Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили десять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 344 БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно сводке военного ведомства, под удар ВС России также попали пусковая установка РСЗО HIMARS, объекты военно-промышленного комплекса Украины, склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технических средств в 142 районах в зоне спецоперации. В атаках участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

В ночь на 13 октября над регионами России были сбиты 103 дрона ВСУ. Больше всего — 40 БПЛА — уничтожены над территорией Крыма.