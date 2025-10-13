Кремль: разговор Путина и Трампа состоится при наличии четких договоренностей

Договоренности о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос «Ъ».

«Действительно, судя по сообщениям, Трамп сказал о такой возможности,— сказал господин Песков. — Пока каких-то четких договоренностей о телефонном разговоре нет. Как только они появятся, разговор состоится».

Пресс-секретарь российского лидера также подчеркнул, что для оперативной организации такого телефонного разговора существуют все возможности.

Накануне Дональд Трамп заявил, что может обсудить вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине с Владимиром Путиным. Глава Белого дома выразил уверенность в том, что российский президент пойдет на урегулирование конфликта с Украиной. При этом он подчеркнул, что в том случае, если конфликт не удастся урегулировать, США могут дать Киеву ракеты Tomahawk.

Господин Трамп также заявил, что провел хороший разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам американского президента, если конфликт на Украине не будет урегулирован, США могут поставить Киеву ракеты Tomahawk.

Анастасия Домбицкая