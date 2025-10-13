«Акрон» выплатит штрафы на 100 тыс. рублей за нарушения на матче с «Зенитом»

Футбольный клуб «Акрон» из Тольятти оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушения во время матча с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Контрольный орган выяснил, что волжане задержали начало матча и нарушили требования дисциплинарного регламента. За это тольяттинскому клубу были назначены два штрафа в общем размере 100 тыс. руб.

Матч между «Акроном» и «Зенитом» состоялся 4 октября в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги на стадионе «Солидарность Самара Арена». Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Георгий Портнов