«Акрон» и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ

В субботу, 4 октября, в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тольяттинский «Акрон» принимал петербургский «Зенит». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе хозяев отличился Эдгар Севикян. У гостей мяч забил Педро. В концовке встречи нападающий «Акрона» Артем Дзюба не реализовал пенальти.

«Зенит» набрал 20 очков и поднялся на промежуточное второе место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с восемью баллами находится на 13-й позиции.

Андрей Сазонов