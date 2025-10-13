Минфин разработал проект об отсрочке акциза металлургам до 1 декабря 2025 года

Минфин РФ подготовил проект постановления о мерах поддержки для черной металлургии, сообщает пресс-центр ведомства. Предлагается перенести сроки уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду на 1 декабря 2025 года. Потребность в такой поддержке «выявлена при проведении анализа финансового состояния предприятий», отметили в ведомстве.

«Реализация решения позволит металлургическим предприятиям высвободить оборотные средства для преодоления последствий ситуации, сложившейся в их хозяйственной деятельности, и стабилизировать финансовые показатели», – уточняет Минфин.

Документ подготовлен по поручению председателя правительства России. Постановление вступит в силу в день его опубликования.

Подробнее – в материале «Ъ» «Российские металлурги просят дополнительных налоговых льгот».