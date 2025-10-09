Российские металлурги просят дополнительных налоговых льгот

Отраслевая ассоциация черной металлургии «Русская сталь» попросила Минфин и Минпромторг продлить до 30 декабря сроки уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду, а также перенести сроки уплаты налогов и страховых взносов с возможностью их постепенной уплаты в первой половине 2026 года. Предложения описаны в сентябрьском письме ассоциации министрам Антону Силуанову и Антону Алиханову, с которым ознакомился «Ъ».

«Русская сталь» также просит не применять предусмотренные Налоговым кодексом способы исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов в отношении задолженности, сформированной на 1 августа. Как отметили в ассоциации, отдельным компаниям данные меры поддержки важны для недопущения задержки выплаты зарплаты и других платежей. Остальным это позволит снизить затраты на обслуживание кредитов и направить средства на покрытие дефицита финансирования текущей и инвестиционной деятельности, считают в объединении.

Экономия для отрасли на процентах по привлекаемым кредитам от отсрочки уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду до конца 2025 года оценивается в обращении в 1,04 млрд руб., от отсрочки выплаты страховых взносов — в 1,19 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «В домнах плавятся платежи».