Reuters: Трамп объявит Израиль победителем, добившимся силой всего возможного

Президент США Дональд Трамп в своей речи перед Кнессетом объявит, что Израиль «добился всего, чего можно было добиться оружием». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на текст речи Дональда Трампа. По данным агентства, американский лидер скажет, что мирное соглашение по Газе положило начало «историческому рассвету» в регионе Ближнего Востока. И назовет сделку между Израилем и «Хамасом» «невероятным триумфом» для Израиля и всего мира.

Ожидаются также заявления об Иране. В частности, как утверждает Reuters, американский лидер может объявить, что США готовы протянуть иранцам «руку дружбы».

Ранее Дональд Трамп прибыл в израильский парламент, где в ближайшие минуты выступит с речью по Газе. В гостевой книге Кнессета господин Трамп оставил памятную надпись «Это большая честь для меня. Великий и прекрасный день, новое начало».

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа. 13 октября «Хамас» должен вернуть израильской стороне 20 живых заложников. В ответ Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы, арестованных после начала военных действий в октябре 2023 года.

Анастасия Домбицкая