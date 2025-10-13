Теннисистка Екатерина Александрова дебютировала в топ-10 рейтинга WTA

Россиянка Екатерина Александрова впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный перечень опубликован на сайте организации.

В активе российской теннисистки 3158 очков. На прошлой неделе Александрова дошла до третьего круга турнира WTA категории 1000 в Ухане, где уступила американке Джессике Пегуле.

Финалистка турнира Пегула (5183) поднялась на пятую строчку рейтинга, сместив россиянку Мирру Андрееву (4643) на шестую позицию. Лидером мировой классификации осталась белоруска Арина Соболенко (8768). Также в топ-3 входят полька Ига Швёнтек (8768) и американка Коко Гауфф (7873), выигравшая турнир в Ухане.

В текущем сезоне 30-летняя Екатерина Александрова стала победительницей турнира категории 500 в австралийском Линце, дошла до финалов соревнований в Монтеррее и Сеуле, а также трижды играла в 1/8 финала турниров Большого шлема — на Roland Garros, Wimbledon и US Open. Всего на счету россиянки пять титулов WTA в одиночном разряде.

Таисия Орлова