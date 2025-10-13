Руководитель аэропорта Ижевска ответил на жалобу пассажирки с кардиостимулятором

Директор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников прокомментировал ситуацию, связанную с жалобой жительницы Санкт-Петербурга, у которой возникли проблемы при досмотре в новом терминале из-за кардиостимулятора.

«Недавно к нам поступила информация от девушки с кардиостимулятором, которая поделилась своим негативным опытом в новом терминале. Мы внимательно изучили все материалы, включая записи с камер наблюдения, которые фиксируют каждый этап обслуживания. После тщательного анализа хочу сказать: наши сотрудники действовали строго в рамках инструкций, с заботой о безопасности и комфорте пассажиров»,— написал Александр Синельников в Telegram.

Напомним, пассажирка, летевшая рейсом Ижевск—Санкт-Петербург, пожаловалась, что на первом досмотре у нее не проверили документы, а на втором сказали, что она должна иметь при себе паспорт на кардиостимулятор.

Анастасия Лопатина