В аэропорту Ижевска ответили на жалобу пассажирки с кардиостимулятором

Представитель аэропорта Ижевска ответил на жалобу жительницы Санкт-Петербурга с кардиостимулятором на возникшие при досмотре в новом терминале проблемы. Как пишет «Сусанин», сейчас идет разбирательство по ситуации: сотрудники аэрогавани обратились к пассажирке с просьбой сообщить дату и номер рейса для установления деталей произошедшего. Она еще не ответила.

Вчера, 8 октября, в местных соцсетях распространилась видеозапись пассажирки самолета направлением Ижевск—Санкт Петербург, в которой она пожаловалась, что на первом досмотре у нее не проверили документы, а на втором «наехали» и сказали, что она должна иметь при себе паспорт на кардиостимулятор.

«В некоторых случаях к кардиостимуляторы выдается паспорт, в некоторых — бумажка со штрих-кодами, которые можно пробить по базе <...> Спорная ситуация заключается в том, что сотрудники аэропорта не были до конца обучены. Кажется, это базовые знания ручного досмотра»,— сказала пассажирка. По итогу ее пропустили на борт.

Кардиостимулятор автору видеозаписи был установлен в 2016 году. С ним нельзя проходить через магнитные рамки, таких людей отправляют на ручной досмотр.