Отменные упражнения

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» не привело к исчезновению проблем, связанных с участием израильских спортсменов в международных соревнованиях. Первым топовым турниром, которого они лишились, стал открывающийся в конце недели чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Индонезийские власти просто отказались выдать визы членам израильской команды. В других видах, в том числе футболе, израильтяне, правда, пока участвуют в важнейших состязаниях, но сталкиваются со сложностями вроде подчеркнуто негативного отношения к себе со стороны фанатов соперников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время отборочного матча футбольного чемпионата мира между сборными Норвегии и Израиля болельщики довольно агрессивно выражали антиизраильскую позицию

Фото: Tom Little / Reuters Во время отборочного матча футбольного чемпионата мира между сборными Норвегии и Израиля болельщики довольно агрессивно выражали антиизраильскую позицию

Фото: Tom Little / Reuters

Тема участия представителей Израиля в международных спортивных соревнованиях не потеряла актуальности даже после заключения соглашения о прекращении огня между ним и «Хамасом», которое президент США Дональд Трамп называет первой фазой своего мирного плана. Более того, вскоре после него выяснилось, что израильские спортсмены лишились первого топового турнира. Им стал чемпионат мира по спортивной гимнастике, одному из ключевых видов олимпийской программы. Он открывается в Джакарте 19 октября.

Спортивный арбитражный суд (CAS) за шесть дней до его старта подтвердил ТАСС, что зарегистрировал сразу две апелляции, поданные израильской стороной. Ответчиками в них являются Международная федерация гимнастики (FIG) и Федерация гимнастики Индонезии. Представители Израиля требуют от высшей в отрасли арбитражной инстанции гарантировать допуск на первенство спортсменов страны или в случае, если этого не удастся сделать, перенести соревнование.

На самом деле в допуске сборной Израиля, в которой есть очень известный гимнаст — золотой медалист состоявшейся в 2021 году Олимпиады в Токио в вольных упражнениях Артем Долгопят, завоевавший серебро в этой же дисциплине на прошлогодних олимпийских играх в Париже, было отказано на уровне не спортивных инстанций, а государственных властей.

О том, что израильтяне не получат визы для въезда в Индонезию, еще на прошлой неделе предупредило, сославшись на позицию президента Прабово Субианто, Министерство юстиции страны.

И Национальный олимпийский комитет, и гимнастическая федерация решение поддержали. FIG же ограничилась сдержанным комментарием по его поводу, указав на «вызовы», которые ждали бы государство с преимущественно мусульманским населением, если бы оно разрешило участвовать в соревнованиях израильским гимнастам. Организация, согласившись с действиями индонезийских функционеров, лишь выразила надежду, что в ближайшее время «будут созданы условия для того, чтобы атлеты cо всего мира могли безопасно наслаждаться спортом».

Риторика заявления Федерации гимнастики Израиля, посвященного ЧП, естественно, была совершенно иной. В нем настаивалось на том, что отказ в визах израильским спортсменам «нарушает целостность соревнований» и даже может быть приравнен к «дискриминации» и «антисемитизму».

Это уже не первая ситуация, когда спортивный турнир подчеркивает исключительную остроту в отношениях между Индонезией и Израилем.

Весной 2023 году Международная федерация футбола (FIFA) была вынуждена отменить молодежный (для игроков до 20 лет) чемпионат мира, который должен был пройти на Бали. Все дело в том, что на него отобралась сборная Израиля. Предстоящий визит этой команды в Индонезию спровоцировал целую волну протестных акций, которые FIFA посчитала признаком угрозы безопасности для футболистов.

В футболе израильтянам приходится сталкиваться со сложностями и сейчас. Правда, до крайних мер в нем не дошло. Вслед за Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отказалась рассматривать вопрос об отстранении Израиля и FIFA. «Израильскому вопросу» ее глава Джанни Инфантино на прошлой неделе посвятил специальное заявление.

Господин Инфантино рассказал, что FIFA «не может заниматься решением геополитических проблем», зато обязана «укреплять гуманитарные ценности». Такому укреплению, на его взгляд, способствует сохранение сборной Израиля в списке команд, играющих в отборочном цикле к чемпионату мира, который летом 2026 года примут США, Канада и Мексика, несмотря на требования исключить ее из квалификации со стороны ряда национальных федераций и профессиональных объединений.

В рамках отбора израильтяне в субботу провели гостевой матч со сборной Норвегии, убедивший в том, что на доброжелательную атмосферу им рассчитывать в некоторых странах не стоит. На трибунах стадиона в Осло бросались в глаза палестинские флаги, а зрители скандировали политические лозунги — такие как «Свободу Палестине!». Израильский гимн они освистали.

В Италии со страхом ждут следующего матча сборной Израиля. Он будет сыгран во вторник, 14 октября, в Удине.

Итальянские фанаты уже успели продемонстрировать свои взгляды, когда несколько дней назад фактически заблокировали тренировочную базу хозяев во Флоренции, требуя отказаться от встречи. Радовать FIFA может только одно. Скоро головной боли по поводу Израиля у нее станет чуть меньше. После разгромного — 0:5 — поражения от норвежцев у израильтян практически не осталось шансов пробиться на чемпионат мира.

Алексей Доспехов