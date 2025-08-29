Республиканской казне сбавили нагрузку

Удмуртия вошла в число регионов, где за последние три года произошло наиболее существенное снижение долговой нагрузки на бюджет. Это следует из аналитики Счетной палаты России. В основном изменения связаны с ростом собственных доходов республиканской казны. При этом власти республики ожидают сокращение госдолга до конца года на 12 млрд руб., из них почти 6 млрд спишут по постановлению федерального правительства.

Счетная палата РФ проанализировала, как изменился госдолг регионов за 2022-2024 годы. Исследование показало, что наибольшее снижение долговой нагрузки на бюджет произошло в Удмуртии. Если на начало 2022 года отношение госдолга к собственным доходам региона составляло 104% (т.е. госдолг превышал доходы республиканской казны), то к январю 2025 года оно уменьшилось до 63,1%. Снижение составило 40,9 процентных пункта.

Произошло это за счет увеличения доходов бюджета с 66,1 млрд до 104,8 млрд руб. Госдолг за три года сократился всего на 2,6 млрд руб. и на 1 января 2024 года составлял 66,1 млрд руб.

В лидерах по сокращению долговой нагрузки также значатся Мордовия, Калмыкия, Костромская и Магаданская области. Наибольшее увеличение произошло в Чечне, Дагестане, Хакасии, Архангельской и Мурманской областях. Если на начало 2022 года лидером по самой значительной долговой нагрузке была Удмуртия, то в январе 2025 года это сомнительное первенство взяла на себя Хакасия с показателем 91,2%. Наименее закредитованным оказался бюджет Ненецкого автономного округа — 1,5%. В абсолютных цифрах обладателем самого большого госдолга на начало года была Московская область — 225 млрд руб. при долговой нагрузке в 22%.

Наименьший размер госдолга Удмуртии за последние семь лет был зафиксирован в начале 2020 года — 46 млрд руб. Однако во время пандемии коронавируса расходы бюджета на реализацию различных мероприятий по борьбе с ее распространением значительно увеличились. В результате госдолг за год вырос до 64 млрд. Одновременно сократились поступления налогов от бизнеса, пострадавшего от последствий ограничений, связанных с пандемией.Чтобы сократить расходы на обслуживание коммерческих кредитов, правительство республики проводило работу по их замещению на бюджетные.

По данным минфина республики, на 1 августа 2025 года госдолг составил 66,4 млрд руб. При этом долю в 92% занимают бюджетные кредиты по ставкам 0,1% и 3% годовых, еще 8% — обязательства по ценным бумагам по ставке 10,5% годовых.

В феврале 2024 года президент Владимир Путин объявил о решении списать 2/3 бюджетных кредитов регионам. Позднее федеральное правительство разработало условия такого списания: регионы освобождаются от погашения части бюджетных кредитов, если направят не менее половины средств на реализацию инфраструктурных проектов в ЖКХ, а остальное — на поддержку инвестиций, закупку общественного транспорта, переселение граждан из аварийного жилья и на ряд других сфер. То есть Удмуртии в этом случае могут списать порядка 40 млрд руб.

28 августа правительство РФ одобрило списание части госдолга Удмуртии на сумму 5,77 млрд руб. Решение принято еще по восьми регионам, реализовавшим проекты по модернизации инфраструктуры. Это меньше, чем было анонсировано главой Удмуртии Александром Бречаловым в январе 2025 года. Тогда речь шла о 8,8 млрд руб.

О том, что ожидается решение правительства РФ о списании почти 6 млрд руб., в июле в соцсетях сообщил премьер Удмуртии Роман Ефимов. «Кроме этого, планово погасим ценные бумаги и задолженность по бюджетным кредитам — еще на 6,5 млрд руб. В результате в этом году госдолг Удмуртии сократится на 12,5 млрд руб.»,— рассказал тогда господин Ефимов.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и финансы» ИжГТУ Софья Широбокова отмечает, что нельзя не порадоваться тому, что Удмуртия вместе с Мордовией больше не занимают лидирующие места среди закредитованных регионов.

«Первенство в таком рейтинге было действительно тревожным показателем. Какие выводы я могу сделать? Во-первых, доходы увеличились, и это улучшило соотношение долговых обязательств и доходов. Во-вторых, механизм, который побуждает регионы к реализации инфраструктурных проектов для списания части бюджетных кредитов, хотя и сложный, все же работает. Условия для регионов все еще остаются трудно выполнимыми и затратными, ведь нужно изыскать средства на эти проекты, а уже потом получить списание долга»,— отмечает эксперт.

При этом, по ее мнению, некоторые ранее взятые бюджетные кредиты федеральный центр мог бы простить, например, средства, которые несколько лет назад брали на борьбу с последствиями засухи. В любом случае списание почти 6 млрд руб. бюджетных кредитов можно считать заслугой финансового блока правительства и лично премьера Романа Ефимова, отмечает Софья Широбокова. «Это действительно поможет улучшить ситуацию с госдолгом, потому что даже небольшие проценты по большим суммам могут стать серьезным бременем для регионального бюджета. Стоит отметить вклад промышленников. Если бы не доходы и рост производства, мы не смогли бы сэкономить и вложить средства в реконструкцию коммунальных сетей»,— добавила эксперт.

По ее мнению, необходимо продолжать работу по инфраструктурным проектам для списания бюджетных кредитов. Она сомневается, что правительство в ближайшие годы вернется к коммерческим заимствованиям с учетом более выгодных ставок по бюджетным.

Михаил Красильников