Нетаньяху подарил Трампу золотую голубку в благодарность за действия по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вручил президенту США Дональду Трампу золотую статуэтку в форме голубки в благодарность за усилия по урегулированию конфликта между Израилем и «Хамасом».

Ранее Дональд Трамп прибыл в израильский парламент, где в ближайшие минуты выступит с речью по Газе. В гостевой книге Кнессета господин Трамп оставил памятную надпись «Это большая честь для меня. Великий и прекрасный день, новое начало».

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа. 13 октября «Хамас» должен вернуть израильской стороне 20 живых заложников. В ответ Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы, арестованных после начала военных действий в октябре 2023 года.

Анастасия Домбицкая