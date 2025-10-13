Рыбокомбинат семьи главы Приморья купил пострадавший от цунами завод «Алаид»

ООО «Тымлатский рыбокомбинат» (входит в группу Salmonica) купил сахалинского рыбодобытчика ООО «Алаид». Соответствующие изменения 9 октября внесли в ЕГРЮЛ, передает «Интерфакс».

Рыбопромышленное предприятие «Алаид» перерабатывает тихоокеанскую и олюторскую сельдь, минтай, камбалу, все виды лососевых, кальмаров и другие виды рыб. 30 июня после землетрясения у берегов Камчатки завод затопило цунами, все оборудование вышло из строя. Предыдущим владельцем рыбодобытчика был экс-гендиректор курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин.

ООО «Тымлатский рыбокомбинат» добывает и перерабатывает рыбу и морепродукты, а также занимается производством кормовой муки и жира. По данным из отчетности компании, среди владельцев числятся сын главы Приморья Никита Кожемяко, супруга губернатора Ирина Герасименко и его сестра Ольга Кравченко.