«Акрон» за девять месяцев увеличил производство на 9%

Группа «Акрон» в январе — сентября 2025 года нарастила объем производства до 6,85 млн т. Это на 9% больше аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.

По данным компании, за отчетный период производство минеральных удобрений увеличилось на 6,9%, до 5,4 млн т. В частности, объем выпуска азотных удобрений вырос до 3,53 млн т (+8,4%), сложных удобрений — до 1,86 млн т (+4,6%). В то же время изготовление промышленных продуктов увеличилось на 22,7% — до 1,15 млн т.

Группа «Акрон» — одна из крупнейших компаний по добыче сырья и производству минеральных удобрений. «Акрон» владеет двумя производственными заводами, тремя морскими портовыми терминалами, а также объединяет производство удобрений в Великом Новгороде и Смоленской области. Также группа ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области и реализует проект разработки калийного месторождения в Пермском крае.

Подробнее о деятельности компании — в материале «Ъ» «Россия нашла благодатную почву».