Россия нашла благодатную почву

Крупный производитель удобрений «Акрон» увеличил продажи в США в первом полугодии в 1,7 раза, а доля страны в выручке группы достигла 28%. Аналитики связывают результаты с введением США импортных пошлин, которые ударили по поставщикам из стран Ближнего Востока и Северной Африки. При сохранении торговых условий РФ сможет еще укрепить позиции на американском рынке.

«Акрон» — крупный производитель аммиака, азотных и сложных удобрений — в январе—июне 2025 года нарастил продажи в США в 1,7 раза год к году, до 34,9 млрд руб., сообщила компания в отчетности. На страну пришлось 28% от всей выручки группы за период. Среди всех рынков это максимальные темпы роста и объем поставок.

Отгрузки на внутренний рынок увеличились на 27%, до 25,9 млрд руб., в Латинскую Америку — на 29%, до 23,9 млрд руб., в Азию (за исключением Китая) — на 21,4%, до 22,94 млрд руб.

Отгрузки остальным покупателям в других странах увеличились примерно в 1,8 раза, до 3 млрд руб.

В целом по итогам полугодия «Акрон» увеличил производство удобрений на 12% год к году, до 4,61 млн тонн, продажи — на 11%, до 4,76 млн тонн. Выручка группы выросла на 30%, до 124,17 млрд руб., EBITDA — на 68%, до 52,47 млрд руб., чистая прибыль — на 62%, до 30,23 млрд руб. Председатель совета директоров «Акрона» Александр Попов отметил, что стратегия группы по строительству новых и модернизации созданных производств обеспечила рост выручки и прибыли благодаря благоприятной конъюнктуре мирового рынка минеральных удобрений.

В 2024 году США обеспечили 18% выручки «Акрона», заняв третье место по показателю среди основных рынков, говорится в отчете компании. На первом месте были страны Латинской Америки (31%), на втором — РФ (20%). В 2024 году США были крупнейшим для «Акрона» рынком сбыта карбамидо-аммиачной смеси, сформировав 84% объема продаж этого продукта, и вторым по объему поставок карбамида с долей 39%, говорится в отчете. На вопросы “Ъ” о росте продаж в США в компании оперативно не ответили.

В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) ключевым фактором роста российских поставок удобрений в США называют трансформацию торговых потоков после изменений в таможенно-тарифной политике. «Введение в апреле дифференцированных импортных пошлин со стороны США ударило по ближневосточным и североафриканским поставщикам, тогда как российские производители, не попавшие в новый тарифный перечень, сохранили доступ к американскому рынку на прежних условиях»,— поясняют аналитики.

Андрей Гурьев, глава Российской ассоциации производителей удобрений, в июле: «Мы занимаем долю глобального рынка минеральных удобрений 18–20%. План до 2030 года — нарастить эту долю до 25%».

Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка также говорит, что протекционизм относительно других стран уравнял конкурентные позиции экспортеров на рынке США, что для российских компаний в 2025 году открыло новые возможности для увеличения экспорта карбамида, селитры и других удобрений в США.

По данным ЦЦИ, экспорт азотных удобрений из России в США в первом полугодии вырос на 30% год к году, что укрепило позиции РФ как крупнейшего поставщика.

В случае сохранения текущих торговых условий тенденция сохранится в будущем, считают в ЦЦИ.

Аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов отмечает, что в целом «Акрон» представил ожидаемо сильные результаты, что связано с ростом как продаж удобрений в рамках долгосрочной программы наращивания производства, так и цен. В ЦЦИ говорят, что в первом полугодии фиксировали устойчиво высокий мировой спрос на минеральные удобрения, в частности на российские. С начала года индекс цен ЦЦИ на карбамид в портах Балтики вырос на 8%, индекс на MAP/DAP — на 20%, на аммиачную селитру — на 36%.

Агентство Fitch Ratings в последнем обзоре от конца июня снизило прогнозы по цене аммиака на 2025 год в связи с ростом предложения, повысив при этом прогнозы по ценам карбамида и калия на 2025–2026 годы. Повышение цен на карбамид в Fitch ожидают в связи с высоким спросом в большинстве регионов и краткосрочной волатильностью поставок, обусловленной геополитическими рисками, включая перебои в производстве у ключевых экспортеров, таких как Иран и Египет. Котировки калия может поддержать хороший спрос, низкие запасы в портах и ограниченное предложение.

