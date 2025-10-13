Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Губернатор Федорищев даст два месяца на увольнение чиновникам, попавшим под оптимизацию

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев даст два месяца на увольнение чиновникам, которые не войдут в состав обновленного правительства. Об этом губернатор заявил на оперативном совещании сегодня, 13 октября.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вечером будет опубликована структура, которую мы приведем в жизнь в течение ближайших нескольких месяцев. Я попрошу администрацию губернатора тем коллегам, которые не вошли в состав обновленного правительства, дать двухмесячный срок на увольнение»,— сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор анонсировал «реорганизацию правительства региона при согласовании и взаимодействий с депутатским корпусом» еще несколько месяцев назад. Реформа среди прочего предполагает, что вместо шестерых вице-губернаторов будет четыре, а новое название их должности — заместитель губернатора. Все заместители губернатора войдут в состав правительства региона. Соответствующие поправки в местное законодательство депутаты приняли не сразу — провести внеочередное заседание Самарской губернской думы удалось со второй попытки, на которой треть депутатов все равно отсутствовала.

Сабрина Самедова