Власти Египта подтвердили, что Нетаньяху принял приглашение на саммит по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял приглашение египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси присоединиться к международному саммиту по мирному плану Трампа в секторе Газа, который состоится сегодня в Шарм-эш-Шейхе. Решение было принято в ходе телефонного разговора двух лидеров. Об этом сообщили в канцелярии президента Египта.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси 11 октября заявила, что саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится в понедельник, 13 октября. Председателями саммита выступят лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Дональд Трамп. Присутствие подтвердили в том числе лидеры Палестины, Турции и Катара. Россия не будет представлена на саммите. Глава МИД России Сергей Лавров ранее дал понять, что

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа. 13 октября «Хамас» должен вернуть израильской стороне 20 живых заложников. В ответ Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы, арестованных после начала военных действий в октябре 2023 года.

Анастасия Домбицкая