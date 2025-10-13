ФСБ опубликовала кадры задержания готовивших теракт против офицера Минобороны

ФСБ России опубликовала видео задержания подозреваемых в подготовке теракта против высокопоставленного офицера Министерства обороны РФ. По данным ведомства, покушение готовили украинские спецслужбы совместно с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ).

На записи показаны эпизоды задержания подозреваемых и обезвреживания самодельного взрывного устройства, установленного на велосипеде. Радиус поражения взрыва, по оценке экспертов, мог достигать 70 м. Исполнитель теракта, уроженец одной из стран Центральной Азии, должен был погибнуть при взрыве. Его действия координировались дистанционно через мессенджеры.

По версии следствия, член ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) Саидакбар Гуломов завербовал исполнителя. Кроме него, были задержаны еще трое россиян, которые помогали скрыть следы подготовки теракта.

Дело возбуждено по статьям о теракте (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК) и незаконном обороте взрывчатых веществ и устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК).